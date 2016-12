Rose McGowan revela que fue violada por un directivo de Hollywood

La actriz de «Embrujadas» cuenta que no denunció la agresión porque una abogada le advirtió que no ganaría el caso

La actriz Rose McGowan ha denunciado que fue violada por un directivo de Hollywood. A través de las redes sociales, la intérprete estadounidense participó en la campaña «Por qué las mujeres no denuncian» los abusos sexuales (#WhyWomenDontReport) donde relató su propia su propia experiencia. McGowan confiesa que no denunció una violación porque una abogada le advirtió que no podría ganar el caso.

La actriz, mediante una serie de tuits con el hashtag de la campaña, surgida a raíz de las palabras sexistas de Donald Trump, hace referencia a su propio caso. «Una abogada criminal me dijo que si había rodado una escena de sexo en una película nunca ganaría contra el jefe del estudio», relata. Según sus declaraciones, McGowan confiesa ser víctima de una violación por parte de un alto cargo de unos estudios, de los que no revela la identidad.

«Porque era un secreto a voces en Hollywood, y los medios me avergonzaron mientras adulaban a mi violador», continúa la actriz. «Porque mi ex vendió nuestra película para que mi violador la distribuyera», continúa McGowan bajo el tema #WhyWomenDontReport. «Es hora de tener algo de honestidad en este puto mundo», concluye.

No es la primera vez que McGowan, que fue pareja del cantante Marilyn Manson (1997-2001) y del director de cine Robert Rodriguez (2007-2009), utiliza sus redes sociales para denunciar que fue víctima de un abuso. Hace un mes respondía a un post de Perez Hilton, asegurando que sabía lo que era una violación. «Puede que tú no lo sepas», decía la actriz al bloguero. «No sabes lo que es que te consuman las cámaras como mujer mientras te diseccionan por el placer de unos asquerosos», escribía en septiembre.

En 2015, en un perfil que escribió Buzzfeed sobre la actriz, McGowan comentó las acusaciones de violaciones hacia Bill Cosby. «Te estás llevando una parte del alma de alguien. Eso me ha pasado a mí. Altera el curso de tu vida. Alteró el curso de la mía», confesó la intérprete.