Ben Affleck también arrasa en la taquilla sin el traje de Batman

«¿Insultante o irresistible? haciendo balance, es absurdamente divertida» (Boston Globe), «Un thriller asombrosamente ridículo y prescindible» (Rolling Stone) o «La película no tiene mucho sentido» (The New York Times), son algunas de la críticas que ha recibido la última película protagonizada por Ben Affleck: «El contable». Aún así, a los productores no debe importarles mucho, porque el actor se ha convertido en una apuesta segura en lo que a recaudación se refiere, incluso sin traje de Batman.

Su último thriller se colocó a la cabeza de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, con nada menos que 24,7 millones de dólares, en el primer fin de semana de su estreno. Eso quiere decir que, en tan solo dos días, «El contable», que se ha estrenado en 3.332 cines, ha recaudado prácticamente la mitad de su presupuesto inicial: 44 millones de dólares. El filme, además, superó de manera considerable en ingresos a la comedia «Kevin Hart: What Now?», que obtuvo 11,9 millones de dólares, y la cinta de intriga titulada «La chica del tren», protagonizada por Emily Blunt, con 11,9. «El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares», dirigida por Tim Burton, y «Marea negra», protagonizada por estrellas de la talla de Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson y John Malkovich, ocuparon el tercer y cuarto lugar de la lista.

En la película, Affleck se mete en la piel de Christian Wolff, un contable y genio matemático que sufre autismo. Un hombre aparentemente tranquilo que, sin embargo, lleva una doble vida como asesino despiadado.

Su director, Gavin O?Connor, confesó que retratar a una persona con esa enfermedad no fue tarea fácil. Por eso proyectó el filme antes de estrenarlo a algunos miembros de la comunidad y a responsables de algunas fundaciones, con el objetivo de «estar seguros» de lo que contaban. «Por suerte estaba todo bien y a todo el mundo le gustó la película», dijo a Euronews. «Creo que esta película muestra que nuestras diferencias hacen que seamos personas especiales e interesantes. Esto funciona con el autismo pero también con muchas otras situaciones en la vida», añadió el protagonista.

Ben Affleck, un seguro

Salvando las diferencias, algo parecido le pasó a Ben Affleck con «Batman v Superman: El amanecer de la Justicia», la cual superó los 500 millones de dólares en todo el mundo, a pesar de las malas críticas cosechadas.

La película de Zack Snyder batió varios records en los primeros días en las salas. Se convirtió en el mejor estreno de la historia de Warner Bros. en Estados Unidos, con 170,1 millones de dólares. «Batman v Superman» superó así los 169,2 millones de «Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2», en 2011, y los 160,1 de «El caballero oscuro: La leyenda renace», en 2012.

Parece que Ben Affleck se ha convertido en todo un seguro. Película que toca, película que convierte en oro... independientemente de lo que digan de ella.