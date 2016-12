Leonardo DiCaprio llevará al cine «Capitán Planeta»

El actor Leonardo DiCaprio y el estudio Paramount van a unir esfuerzos para llevar al cine una película basada en la serie de dibujos animados «Capitán Planeta», tal y como ha informado el medio especializado The Hollywood Reporter. Con un notable mensaje ecologista, la serie «Capitán Planeta» (1990-1996) narraba las aventuras de cinco jóvenes con anillos mágicos y su capacidad de convocar al superhéroe Capitán Planeta para derrotar a los enemigos y peligros del medioambiente.

La compañía Appian Way, de Leonardo DiCaprio, se encargará junto al actor Glen Powell («Scream Queens») de producir la adaptación a la gran pantalla de «Capitán Planeta». Paramount, que compró los derechos para la versión fílmica del show animado, se encuentra en negociaciones con Powell y el guionista Jono Matt para que escriban el guión del filme. Fuentes cercanas al proyecto aseguraron que Powell y Matt pretenden situar la cinta años después de las aventuras de la serie televisiva para presentar a Capitán Planeta como un héroe venido a menos que necesita a los jóvenes más que ellos a él.

Con la película de «Capitán Planeta», Leonardo DiCaprio añadiría un nuevo capítulo a su conocida labor en defensa de la naturaleza y el medioambiente. En este sentido, el ganador del Óscar por «El renacido» presentó recientemente el documental «Before The Flood» sobre el impacto del cambio climático y las medidas necesarias para combatirlo. «Si no crees en el cambio climático, no crees en los hechos ni en las acciones, y por tanto, en mi humilde opinión, no se te debería permitir acceder a un cargo público», dijo DiCaprio a principios de octubre en un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el festival «South By South Lawn», organizado por la Casa Blanca para fomentar ideas innovadoras.