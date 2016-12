Michael Moore anuncia una película sobre Donald Trump

El polémico cineasta estadounidense Michael Moore anunció hoy por sorpresa que su nueva obra, que gira alrededor de la figura de Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, llegará a los cines a partir de mañana, miércoles.

La cinta, que lleva por título «Michael Moore in TrumpLand» y que se basa en una obra de teatro escrita por el propio Moore, tendrá su estreno en el IFC Center de Nueva York.

La sinopsis oficial del filme sostiene que el proyecto es una repetición de la obra de teatro que Moore esperaba haber llevado a cabo en Ohio. «Ven a ver la película que los republicanos de Ohio intentaron detener. El ganador del Óscar Michael Moore se adentra directamente en territorio hostil con su espectáculo arriesgado e hilarante, en el corazón de la tierra de Trump semanas antes de las elecciones de 2016», reza la nota de prensa de la película.

Michael Moore publicó en su perfil oficial de Twitter una fotografía desde la sala de montaje de la cinta, acompañado por la frase: «Hay algo cocinándose. Última noche en la cocina». Moore se hizo con el Óscar al mejor documental en 2003 por «Bowling for Columbine» y fue de nuevo candidato por «Sicko» (2007), un relato que denunciaba las fracturas del sistema sanitario estadounidense.

En su trayectoria, trufada de obras de contenido controvertido como «Capitalism: A Love Story» (2009) o «Where to Invade Next» (2015), destaca «Fahrenheit 9/11» (2004), que se convirtió en el documental más exitoso de la historia en EE.UU. con una recaudación en las salas de 119,1 millones de dólares.

Hey NYC- Who wants a peek @ what I've been up 2? Tues, 9:30pm, IFC Center. TIx free, 1st come, b.o. opens 8:30pm. pic.twitter.com/SrAhaq74ME