Michael Moore sorprende con un estreno fuera de agenda: una cinta contra Trump

Michael Moore acaba de estrenar una película sobre el candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump. El filme llega apenas dos semanas antes de las elecciones de Estados Unidos, y la intención del cineasta es que lo vea la mayor cantidad posible de ciudadanos estadounidenses en los próximos días.

Moore, a través de su cuenta en Twitter, anunciaba el lunes que había realizado una película protagonizada por él mismo titulada «Michael Moore in TrumpLand», y que al día siguiente organizaría una sesión gratuita en un cine de Nueva York. El director, que siempre se ha mostrado contrario a Trump, preestrenó la película este martes en el IFC Center de Nueva York en una sesión gratuita. «Nuestro objetivo es que vea esta película la mayor cantidad de estadounidenses posible durante los próximos cinco o diez días», dijo Moore al público que acudió a la premiere.

«Si me voy de aquí esta noche con la gente pensando que esto es solo un espectáculo gracioso y que no tenemos ningún problema porque Trump ha colapsado... el espectáculo no ha acabado», dijo Moore en la premiere. «No disfrutéis de esto, porque apela al instinto más oscuro de un país que ha cometido algunos errores, ya sea votar a Reagan o a Nixon, o a Bush o a un luchador profesional en Minnesota», añadió.

«Michael Moore in TrumpLand» se estrenará este miércoles en el cine IFC Center de Los Ángeles, donde estará en exhibición una semana, y más tarde también estará disponible en formato digital. La sinopsis oficial de la película reza: «Vea la película que los republicanos de Ohio han tratado de silenciar. El ganador de un Oscar Michael Moore se sumerge en un territorio hostil con su audaz y divertido espectáculo unipersonal, el centro de TrumpLand en las semanas antes de las elecciones de 2016».

En tierra hostil

En la película, Moore reflexiona sobre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, imaginándose lo que pasaría si se convirtieran en el próximo presidente o presidenta. El cineasta rodó el filme en solo dos semanas en Wilmington (Ohio), un condado donde Trump consiguió cuatro veces más votos que Hilary Clinton en las elecciones primarias.

«Para nosotros, esto es TrumpLand», explica Moore, quien añade que intentó rodar la película en la ciudad de Licking, también en Ohio, pero que se lo denegaron. «Quería hacer esto en un sitio no seguro, pero en un lugar donde necesitaríamos mucha seguridad, esto es lo que tenemos», añade.

Moore también trató de exhibir la película en un cine de Ohio, Midland Theatre, en Newark, pero se lo prohibieron. Los funcionarios de la ciudad consideraban al cineasta demasiado controvertido, aunque el cine explicó que su decisión de no finalizar el contrato se basaba en distintos factores, como el poco tiempo disponible.

Desde que el director hizo el anuncio, unos cuantos cines han solicitado exhibir la película durante las dos semanas antes a las elecciones. «Esperamos hacer un anuncio las próximas 24 o 36 horas», confía Moore. «Mucha gente se ha puesto en contacto con nosotros para ver cómo nos pueden ayudar», añade.