El Bob Dylan actor... lejos del Oscar

El cantante y premio Nobel de Literatura no tuvo tanta suerte en el cine como lo tuvo en las letras y la música

No pasó mucho tiempo antes de que Bob Dylan, reciente ganador del premio Nobel de Literatura, quedara inmortalizado en el cine durante sus años de juventud y, a lo largo de su carrera, diferentes actores le han dado vida en la gran pantalla. Pero la aportación al séptimo arte del músico y poeta no fue pasiva, ya que, más allá de sus innumerables bandas sonoras, también formó parte del reparto de hasta seis filmes en los que no recibió muy buenas críticas o simplemente pasó desaprecibido.

El último de ellos fue la película «Anónimos», el debut como director de Larry Charles, en el que Dylan compartía créditos con actores de la talla de Jeff Bridges, Penélope Cruz, John Goodman y Jessica Lange, entre otros. Se trata de un largometraje de ficción política que tiene como principal atractivo, precisamente, la participación del cantautor. Éste, además, firmaba el guión junto a Larry Charles, ambos enmascarados bajo seudónimos: Sergei Petrov (Dylan) y Rene Fontaine (Charles). Por supuesto, Dylan también era el responsable de la banda sonora, en un filme que era una prolongación de su obra musical, con personajes que hablaban como en sus canciones.